البراكس دعا اصحاب المحطات الى اجتماع طارىء اليوم

دعا رئيس نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ سامي البراكس اصحاب المحطات الى اجتماع طارىء لاعلان الموقف المناسب بهذا الخصوص وذلك عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه تاريخ 11 تشرين الاول 2019 في اوتيل كومفورت – ​الحازمية​.

الدعوة أتت بعد صدور بيان تجمع الشركات المستوردة للنفط القاضي بعدم تسليم المحروقات في السوق المحلي الا ب​الدولار​ الاميركي ابتداءً من صباح اليوم،