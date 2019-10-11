الإنماء والإعمار: فسخنا العقد مع الشركة الإيطالية المتعهدة مشروع جر مياه الأولي منذ آذار

أوضح "​مجلس الإنماء والإعمار​"، أنّ "مشروع سدّ بسري يندرج ضمن منظومة "تزويد ​بيروت​ و​جبل لبنان​ بالمياه"، الّتي تشمل مشروعين: الأول هو سدّ بسري، والثاني هو جرّ مياه نهر الأوّلي. ولكلّ من هذين المشروعين عقد منفصل للتنفيذ مع متعهد مختلف".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الشركة الإيطالية "cooperativa muratori cementisti (CMC) de ravena" كانت متعهّدة تنفيذ مشروع جرّ مياه الأوّلي، لكنّ "مجلس الإنماء والإعمار" سارع إلى فسخ عقد الالتزام معها في 22 آذار 2019، بسبب تقصيرها بمتابعة التنفيذ وعندما أصبحت قابلة للإفلاس او الصلح الواقي، وصادر المجلس كفالتَي حُسن التنفيذ ورصيد السلفة بتاريخ 27 نيسان 2019، وبالتالي تمّ كفّ كل علاقة تعاقديّة مع هذه الشركة، علمًا أنّ المجلس يُتابع حاليًّا تنفيذ قسم من أشغال المشروع الضروريّة، وسيُصار قريبًا إلى إعادة تلزيم القسم المتبقي منها".

وركّز المجلس على أنّ "في ما يتعلّق بمشروع سدّ بسري، فالمتعهد هو تحالف شركتي "Nurol" و"Ozaltin" التُركيتَين، وعقدهما ساري المفعول، اذ إنّ الشركتين تقدّمتا أصولًا إلى المناقصة بمستندات تبيّن أنّ لديهما ملاءة ماليّة عالية وكافية لتنفيذ المشروع تفوق ما هو مطلوب، إذ يبلغ معدّل حجم الأعمال السنوي لإحداهما 500 مليون دولار، فيما يتجاوز 600 مليون للأُخرى".