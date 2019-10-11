قطع طريق عام بعلبك الهرمل من قبل أصحاب الفانات على المازوت

أقدمت العشرات من سيارات الفان العاملة على المازوت على قطع طريق عام بعلبك الهرمل في محلة المحطة المؤدية إلى القاع والحدود الدولية، وعمد السائقون إلى انزال الركاب من السيارات، مما تسبب بفوضى انتشر معها المواطنون على الطريق العام.
يأتي هذا التحرك احتجاجا على منع الفانات العاملة على المازوت وتسطير محاضر ضبط وحجز في حقهم.
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