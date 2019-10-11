قطع طريق عام بعلبك الهرمل من قبل أصحاب الفانات على المازوت

أقدمت العشرات من سيارات الفان العاملة على ​المازوت​ على ​قطع طريق​ عام ​بعلبك الهرمل​ في محلة المحطة المؤدية إلى ​القاع​ والحدود الدولية، وعمد السائقون إلى انزال الركاب من السيارات، مما تسبب بفوضى انتشر معها المواطنون على الطريق العام.

يأتي هذا التحرك احتجاجا على منع الفانات العاملة على المازوت وتسطير ​محاضر ضبط​ وحجز في حقهم.