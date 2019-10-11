أسعار النفط تقفز 2 بالمئة بعد حادثة الناقلة الايرانية في البحر الاحمر

افادت قناة "العربية" بأن "أسعار ​النفط​ قفزت 2 بالمئة بعد حادثة ​انفجار​ الناقلة الايرانية في ​البحر الاحمر​". وفي وقت سابق افادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن "تعرض ​ناقلة نفط​ تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية الى حادث انفجار اصاب هيكل ​السفينة​ على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي،"، مشيرة الى ان "الخزانين الرئيسيين لهذه السفينة تعرضا إلى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما الى البحر الاحمر". واوضحت الوكالة أن "الخبراء المتواجدين على متن السفينة يحققون في اسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل إرهابي". من جهة اخرى نقلت وكالة "AFP" عن الشركة المالكة للناقلة الإيرانية قولها ان "الانفجار قد يكون بسبب ضربات صاروخية".

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