القمة الأوروبية ستبحث فرض عقوبات على تركيا









اسماء السيد - باريس: قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاوروبية اميلي دو مونشالين إن مسالة فرض عقوبات أوروبية على تركيا إثر تدخلها في شمال سوريا "ستبحث في القمة الأوروبية الأسبوع القادم".

وردت المسؤولة على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بقولها "بديهي ان هذا مطروح للبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل". وأضافت أنه "سيُناقش خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".

ويستهدف الهجوم العسكري التركي الذي بدأ الأربعاء "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الغرب في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تركيا تعتبر الوحدات "مجموعة ارهابية".

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وقالت الوزيرة الفرنسية "يمكنكم أن تتخيلوا أننا لن نقف متفرجين أمام وضع لا يشكل صدمة فقط للمدنيين الذين يتعرضون لهذا الأمر، الصادم كذلك لقوات سوريا (الديمقراطية) التي رافقت على مدى خمس سنوات أنشطة التحالف، لكنه مروِّع بشكل خاص بالنسبة لاستقرار المنطقة".

وقالت "الإدانة صارمة لكنها لا تقتصر على الإدانة الشفهية. سنتحرك".

وعلى سؤال إن كان يجب تعليق مشاركة تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كما اقترح الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، قالت أميلي مونشالين دون توضيح "كل هذه المناقشات ستجري على المستوى الأوروبي. لا شيء في أيامنا يبقى مغلقاً، لأن كل شيء يطرح للبحث".

