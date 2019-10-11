اليابان تستعد لمواجهة الإعصار القوي هاغيبيس









اسماء السيد - طوكيو: تستعد اليابان نهاية الأسبوع الحالي إلى مواجهة الإعصار هاغيبيس الذي أربك حسابات منظمي جائزة سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على تأجيل فترة التجارب الرسمية من السبت إلى الأحد، ومسؤولي مونديال الركبي إلى إلغاء مباراتين من دور المجموعات كانتا مقررتين السبت.

واعتبرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمعة شدة الإعصار بـ"القوية جدًا"، أي أقل بقليل من المستوى الأقصى الذي كانت أعلنت عنه الخميس عندما أشارت إلى أنه يعادل إعصارا من الفئة الخامسة، وتوقعت أن يقترب من طوكيو السبت.

وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول امطار غزيرة السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينيتش) مصحوبة برياح عاتية قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة، قبل ساعات قليلة من وصول هاغيبيس المقرر في وسط وشرق اليابان، حيث توجد المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في طوكيو.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية "رياحًا مفاجئة وعنيفة" من السبت إلى الأحد في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحافي خاص بالسكان المعنيين بالإعصار هاغيبيس "نطلب منكم اتخاذ تدابير وقائية" قبل وصول الإعصار "من أجل حماية حياتك وحياة المقربين منكم".

ومن المتوقع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، قد تبلغ كميتها 500 ملم خلال 24 ساعة في منطقة طوكيو وحتى 800 ملم في وسط البلاد، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

الحكومة في حالة تأهب

في أوائل سبتمبر الماضي، تعرضت منطقة طوكيو لإعصار فاكساي القوي حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم/ساعة.

وتسبب إعصار فاكساي في مقتل شخصين على الأقل وأكثر من 100 مصاب وتدمير عشرات الآلاف من المنازل والعديد من البنية التحتية الكهربائية.

وفي محافظة تشيبا (الضواحي الشرقية الكبيرة لطوكيو)، انقطع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل، ولم يكن من الممكن استعادة التيار لأكثر من أسبوعين لعدة عشرات الآلاف من الناس.

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والجمعة، أكدت الحكومة اليابانية التي واجحهت انتقادات شديدة بسبب إدارتها لإعصار فاكساي، أنها في حالة تأهب.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمر المسؤولين "باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامة الناس"، خصوصا بـ"التعاون عن كثب" مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وشهدت وسائل النقل حالة من الفوضى، في حين أن العديد من اليابانيين كانوا يخططون لركوب القطارات والطائرات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، كون يوم الإثنين المقبل هو عطلة في اليابان.

وألغت الشركتان الجويتان الرئيسيتان "جال" و"آنا" مئات من الرحلات التي كانت مقررة السبت، لا سيما على خطوطهما الداخلية. كما تم إلغاء جميع الرحلات التي كانت مقررة السبت عبر القطارات فائقة السرعة (شينكانسن) بين طوكيو وناغويا، وكذلك بين ناغويا وأوساكا (غرب) انطلاقا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

ارتباك في برامج الفورمولا ومونديال الركبي

وألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة سوزوكا، بالقرب من ناغويا (وسط) الجمعة البرنامج بالكامل الذي كان مقررا السبت وخصوصا التجارب الرسمية، وبالتالي ستقتصر المنافسة على التجارب الحرة الجمعة، على أن تقام التجارب الرسمية الأحد قبل انطلاق السباق.

وأكد المنظمون في بيان صحافي "نظرا للتأثير المتوقع لإعصار هاغيبيس، قررت موبيليتايلاند (التي تملك الحلبة) والاتحاد الياباني للسيارات إلغاء جميع الأنشطة المقررة يوم السبت 12 (تشرين الأول) أكتوبر".

وأضافوا "الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا واحد يدعمان هذا القرار لصالح سلامة المتفرجين والمتنافسين وجميع من يتواجد على حلبة سوزوكا".

وأرغم إعصار هاغيبيس، المسؤولين عن بطولة العالم للركبي المقامة في اليابان، على إلغاء مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلند مع إيطاليا ضمن دور المجموعات واللتين كانتا مقررتين السبت، علما بأنهما كانتا ستشهدان حضور أكثر من 115 ألف متفرج.

ولم يخف العديد من الجماهير خيبة أملهم، في حين أعرب قائد المنتخب الإيطالي سيرجيو باريسي عن غضبه قائلًا "مباراتنا كانت ستقام لو كانت نيوزيلندا بحاجة إلى الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي" في إشارة إلى حسم نيوزيلندا وجنوب افريقيا لبطاقتي المجموعة الثانية الى ربع النهائي، فيما خرجت ايطاليا خالية الوفاض بحلولها ثالثة وبالتالي أصبحت مباريات المجموعة تحصيل حاصل.

كما هدد الإعصار المباراة المقررة الأحد في يوكوهاما بين اليابان واسكتلندا، والحاسمة من اجل احدى بطاقتي المجموعة الاولى. ولن يتم اتخاذ قرار بخصوص هذه المباراة قبل صباح الأحد.