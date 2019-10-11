دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فوز النمساوي بيتر هاندكه والبولندية أولجا توكارتشوك بجائزتي نوبل للأدب ستوكهولم (رويترز) - أعلنت الأكاديمية السويدية يوم الخميس فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكه بجائزة نوبل للأدب لعام 2019 والكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك بجائزة عام 2018 المؤجلة. وذكرت الأكاديمية في بيان أن هاندكه فاز بجائزة 2019 عن "عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية". وحصلت توكارتشوك على جائزة عام 2018 لأنها قدمت "خيالا سرديا يمثّل بخوالج موسوعية عبور الحدود كأسلوب حياة". كانت جائزة 2018 قد تأجلت العام الماضي بعد تكشف فضيحة اعتداء جنسي هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة. (إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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