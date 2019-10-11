شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وقائع كشفت خيانة الإخوان للشعوب العربية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك جماعة الإخوان تاريخا كبيرا من خيانة الشعوب العربية منذ نشأتها فى عهد حسن البنا حتى الآن، وهو ما ظهر مؤخرا من خلال دعمها للعدوان التركى على سوريا، الذى تقوم به قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز وقائع انحياز الإخوان ضد الشعوب العربية.. انحياز الإخوان فى عهد حسن البنا للإنجليز وتعاون البنا مع البريطانيين Advertisements اتهامات العراقيين لإخوان العراق بالتواطئ مع واشنطن خلال الغزو الأمريكى للعراق دعم الإخوان لعملية غصن الزيتون التركية ضد مدينة عفرين السورية دعم الإخوان لعملية نبع السلام لغزو تركيا لسوريا دعم الإخوان للتواجد التركى فى مدينة إدلب السورية

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