طرح برومو برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح برنامج "القاهرة الآن" الذي ستقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "العربية الحدث"، البرومو الأول عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج عبر شاشة "العربية الحدث" يوم 20 أكتوبر المقبل، من أجل تغطية الأخبار الإقليمية والمصرية.

ويمزج البرنامج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى، إذ سيمتد على مدار ساعتين تخصص ساعته الأولى للتحليل السياسي المباشر في حين سيتحول في ساعته الثانية إلى مُنتج إعلامي فريد من نوعه يُقدم حصرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تفاعلية، إذ تواصل الحديدي تقديم البث المباشر عبر تلك المنصات بطريقة تتجاوز الأطر التقليدية عبر تجربة رقمية غير معهودة على مستوى المنطقة.