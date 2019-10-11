فتح باب التصويت بانتخابات نقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة وأسامة عبدالكريم: فتحت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، أبوابها اليوم الجمعة؛ للتصويت في انتخابات اختيار النقيب العام والنقباء الفرعيين والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية. ودعت النقابة كافة الأطباء للمشاركة والإدلاء بأصواتهم من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء في المقرات الانتخابية بجميع محافظات مصر. كانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء لمدة 3 أيام بدءً من أمس الخميس وحتى السبت، بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، على أن تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.​

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