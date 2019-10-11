بالصور.. إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صدمتهم سيارة مسرعة، أثناء جلوسهم على إحدى المقاهي بشارع الجيش بمدينة دسوق بالقرب من الكوبري العلوي.

وتلقى المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، إشارة من شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بمجموعة من الأشخاص، أثناء جلوسهم على إحدى المقاهي بشارع الجيش دائرة القسم، ووجود مصابين في الحادث.

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انتقل إلى موقع الحادث الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه النقيبين فهمي الخطيب، وهشام بكري، وقوة من مباحث القسم وشرطة النجدة، وتمكنوا من فض تجمع الأهالي حول السيارة، وإجراء المعاينة اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مبرة دسوق، لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبين إصابة "سامي.أ.ز"، 24 سنة، و"أسامة.م.س"، 23 سنة، و"هاني أ.ح"، 21 سنة، و"إبراهيم ص.ا"، 23 سنة، و"عبد الوهاب م.ع"، 23 سنة، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.