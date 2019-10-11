محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أصيب 5 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صدمتهم سيارة مسرعة، أثناء جلوسهم على إحدى المقاهي بشارع الجيش بمدينة دسوق بالقرب من الكوبري العلوي.
وتلقى المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، إشارة من شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بمجموعة من الأشخاص، أثناء جلوسهم على إحدى المقاهي بشارع الجيش دائرة القسم، ووجود مصابين في الحادث.
انتقل إلى موقع الحادث الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه النقيبين فهمي الخطيب، وهشام بكري، وقوة من مباحث القسم وشرطة النجدة، وتمكنوا من فض تجمع الأهالي حول السيارة، وإجراء المعاينة اللازمة.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مبرة دسوق، لتلقي العلاج اللازم.
بالفحص تبين إصابة "سامي.أ.ز"، 24 سنة، و"أسامة.م.س"، 23 سنة، و"هاني أ.ح"، 21 سنة، و"إبراهيم ص.ا"، 23 سنة، و"عبد الوهاب م.ع"، 23 سنة، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.