الشركة المالكة للناقلة الإيرانية: الانفجار قد يكون بسبب ضربات صاروخية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (أ ش أ)
أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية التي وقع بها انفجار في البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن ضربات صاروخية.
وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تعرضت لحادث انفجار أصاب هيكل السفينة، مشيرة إلى أن أضرارًا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة جراء الانفجار، ما أدى لتسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.
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