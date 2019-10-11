بالصور| ضبط 4 أطنان زيت طعام وأرز مجهولة المصدر بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران :

ضبطت حملة مكبرة من مفتشي ومباحث التموين بأسوان، كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر أثناء محاولة بيعها في مدينة أسوان.

وقال حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، إنه بمجرد ورود معلومات عن جلب بعض سيارات النقل كميات من السلع الاستهلاكية المجهولة المصدر؛ لبيعها داخل مدينة أسوان عُرضت المعلومات على محافظ أسوان وأمر بمتابعة الأمر وسرعة ضبط السيارة المستخدمة في نقل السلع.

وأوضح العربي، في بيان، الجمعة، أنه بإعداد عدة أكمنة متحركة من مفتشي التموين ضبطوا سيارة نقل أثناء محاولة ضخ كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر للأسواق وشملت 1.5 طن من زيت الطعام، و2،3 طن أرز، و300 كجم حمص شامي المستخدم للطبخ، و325 كجم من الفول المدمس، و50 كجم من البهارات المتنوعة.

وأضاف العربي، بأنه بمجرد ضبط السلع مجهولة المصدر تم تحرير محضر بالواقعة مع التحفظ على سيارة النقل وتحويل جميع ملابسات الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.