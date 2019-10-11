كشفت المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا تفاصيل مثيرة بشأن واقعة وفاة سيدة حرقًا، حيث تشير التحريات إلى أن زوجها سكب عليها بنزين ثم أضرم فيها النار، مما أدى لوفاتها؛ لأنها كانت تريد الانفصال، بسبب نزاعات حول المال وحول التفكير في المستقبل.
بدوره، نفى الزوج ويُدعى كولويندر سينغ حرق زوجته بارويندر كور، مبينًا في شهادته أمام المحكمة: ”إنها هي من قامت بإحراق نفسها، بعدما أضرمت النيران داخل غرفة النوم“.
لكن النيابة اعترضت على مزاعم الزوج سينغ، معللةً بأن ”حالة السيدة كور العقلية كانت تتضارب مع رغبتها في إيذاء نفسها؛ لأنها وفقًا للتحقيقات كانت إيجابية وتشعر بالارتياح تجاه المستقبل“.
وأضافت النيابة أن التحقيقات أظهرت أنه ”قبل يوم من الحادث وقع جدال بين كور وزوجها لنفاد حسابه المصرفي، حيث لم يتبقَ لديه سوى 95 دولارًا أمريكيًا، وأخبرته أنها لم تساهم بأموالها مجددًا، وستعيش حياتها بدونه“.
وأكد بيتر مايتز متخصص في الحروق في شهادته أمام المحكمة، أن إصابات كور تشير إلى سكب المادة الحارقة عليها من قبل شخص آخر
كانت هذه تفاصيل خبر زوج عصبي.. زوجته طلبت الانفصال فحرقها بالبنزين حتى الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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