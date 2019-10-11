نتنياهو يلمح الى ضربة عسكرية وشيكة ضد طهران قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إيران ما زالت تحاول مرة تلو الأخرى شنَّ هجمات ضد إسرائيل، ولا تتوقف عن تسليح أذرعها في ... 10 اكتوبر 2019 21:37

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل /التلفزيون المصري: إحباط هجوم انتحاري استهدف حاجزًا أمنيًا بالعريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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