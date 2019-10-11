تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد استهداف ناقلة النفط الإيرانية

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط. كميات من النفط. ووفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.

يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار. الرئيسيين للسفينة، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار.

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