أفاد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، بأن أحدا لم يساعد ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السعودية، مؤكدا أنها في البحر الأحمر وبصدد تغيير مسارها.
وقال: "لم يقدم أي طرف المساعدة للناقلة الإيرانية التي تعرضت للانفجار"، مشيرا إلى أن "الناقلة لم تعاود الإبحار حتى الساعة، وأنه سيتم تغييرمسارها للخروج من البحر الأحمر".
وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية "سينوبا" لانفجار قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.
وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الانفجار أدى إلىتلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، وأن ذلك تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر.
وأفادت بأن طاقم الناقلة سيطر على الحريق الذي نشب فيها إثر الهجوم، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.
من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.
كانت هذه تفاصيل خبر لم تغادر البحر الأحمر.. الناقلة الإيرانية المستهدَفة بصدد تغيير مسارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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