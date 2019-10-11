اختفاء طائرة شحن على متنها 8 أشخاص بالكونغو الديمقراطية

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكونغو الديمقراطية فقد طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد.
وأوضح جان مبونجا مدير عام الهيئة، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، أن طائرة شحن من نوع انتونوف 72 يسيرها سلاح الجوفي الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة، فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها من جوما أمس، وعلى متنها 4 من أفراد الطاقم، و4 ركاب مدنيين وعسكريين.
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