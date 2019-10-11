أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن حدوث انفجار على متن ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة جدة السعودية.
جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وقالت فيه: "تعرضت ناقلة نفطتابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الايرانية) صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى حادث انفجار اصاب هيكل هذه السفينة".
وأضاف تقرير الوكالة الإيرانية الرسمية: "تفيد الانباء الواردة، ان الخزانين الرئيسيين لهذه السفينة تعرضا إلى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما الى البحر الاحمر.. الخبراء المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في اسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتوقع "عملًا إرهابيًا" في حادث انفجار ناقلة نفط بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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