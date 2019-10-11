"داعشي" في خلية "البيتلز": أريد العودة إلى بريطانيا وسأدافع عن نفسي

أكد داعشي أحد أعضاء خليّة "البيتلز" الإرهابية، أنه كان يريد العودة إلى بلده بريطانيا وأنه مستعد للدفاع عن نفسه.

وقال الداعشي في مقابلة مع قناة "آي تي في" البريطانيّة، "إذا أرادت المملكة المتحدة محاكمتي، فسأدافع عن نفسي قدر استطاعتي"، مضيفاً أنّه لم يرتكب "يوماً جريمة في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في تغريدة عبر "تويتر"، أن داعشيين بارزَين بالتنظيم كانا في مجموعة "البيتلز"، أصبحا الآن في عهدة الأميركيّين ونُقلا إلى خارج سوريا، بعد أن كانا معتقلين لدى الأكراد.

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وشنت تركيا هجوماً على القوات الكردية السورية، التي خاضت بدعم من الولايات المتحدة معركة القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي. وهناك مخاوف من أن تتسبب العملية العسكرية بفرار مقاتلين كانوا قد أُسروا ليعيدوا تشكيل صفوفهم.

وكتب ترامب "في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، استبقت الولايات المتحدة الأمر بنقل اثنين من ناشطي التنظيم الإرهابي على صلة بعمليات قطع رؤوس في سوريا ومعروفين باسم (البيتلز) إلى خارج البلاد، إلى مكان آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الرجلين "هما الأسوأ بين الأسوأ" بين الإرهابيين.

وكان الإرهابيان عضوين في مجموعة من أربعة رجال جميعهم بريطانيون، قامت بخطف وتعذيب أجانب بينهم صحافيون في أوج قوة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.