جريمة مروعة.. الأمن يعتقل شخصا “اقتلع” الشفة السفلى لأربعيني

تمكنت مصالح الأمن في الدارالبيضاء من اعتقال الشخص، الذي عض الشفة السفلى لأربعيني، في حي المختار السوسي مبروكة في الدارالبيضاء، بعدما تمكنت، مساء أول أمس الأربعاء، من مباغتته داخل منزله، بعدما تسلل إليه خلسة.

وكان يوم 27 شتنبر الماضي قد شهد حادثا فظيعا، تجلى في مهاجمة أحد الأشخاص رجلا أربعينيا، مشهرا في وجهه سكينا، ما نتج عنه تشابك بالأيدي، انقض على إثره المعني بالأمر على شفة الضحية، وعضها إلى أن مزق منها قطعة ورمى بها في الأرض في مشهد مخيف.

وبحسب والدة الضحية، في حديثها مع “اليوم 24″، فإن “المعني بالأمر ظل هاربا من قبضة الشرطة طوال هذه المدة”، مشيرة إلى أن “الضحية خضع لعمليتين جراحيتين لم تكللا بنجاح”.

وأكدت والدة الضحية أن “ابنها، وهو أب لطفلين سيحيى مشوها، وبلا شفته السفلى”.