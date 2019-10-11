مجلس الأمن يُناقش ملف الصحراء المغربية

شرع مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، في مناقشة ملف الصحراء، وخصص إحدى جلساته لمناقشة عمل بعثة «المينورسو»، والتحديات التي تواجهها.

ويشير جدول أعمال مجلس الأمن، أيضا، إلى أن جلسة أخرى مرتقبة، يوم الثلاثاء المقبل، ستخصص للاستماع إلى إحاطة يقدمها كل من رئيس البعثة «كولن ستیوارت»، وقائد قوات البعثة الجنرال ضیاء الرحمان، حول الإسهام في القوات والشرطة العاملة ضمن البعثة.

ويرتقب أن يخصص المجلس جلسة ثالثة، وأخيرة، نهاية الشهر الجاري، تخصص للتصويت على القرار الأممي، المتعلق بنزاع الصحراء، وذلك قبل يوم واحد من نهاية ولاية البعثة في 31 أكتوبر الجاري.