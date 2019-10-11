مدرب "الديوك" يكشف سبب استبعاد مبابي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، عن سبب استبعاده لنجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من قائمة "الديوك" لمباراتي أيسلندا وتركيا في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وذكر ديشامب في المؤتمر الصحافي لمنتخبه قبل مباراة أيسلندا المقررة، اليوم الجمعة، أن "مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل".

وكان كيليان مبابي قد أصيب في الفخذ بنهاية آب/أغسطس الماضي، وعاد للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان بعدها بـ4 أسابيع.

وقال ديشامب "استبعاد مبابي من القائمة لسبب بسيط وهو أنه لم يكن مستعدًا للمباراة، الوقت بعد تعافيه من الإصابة لم يكن كافيا لتأهيله، وأن هذا ما أيقنه طبيب الديوك بعد اجتماعه مع اللاعب قبل اتخاذ قرار استبعاد كيليان واستدعاء الحسن بليا بدلًا منه".