ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني دخل في صراع شرس مع غريمه التقليدي برشلونة، لإبرام صفقة جديدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد الذي يسعى لضم كريستيان إريكسن (توتنهام)، ودوني فان دي بيك (أياكس) في خط الوسط، دخل مؤخرًا سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

وأشارت إلى أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، للاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفيدي فالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

وأوضحت الصحيفة أن هافيرتز يحظى أيضًا باهتمام كبير من جانب برشلونة، الذي سبق أن تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وأكد مسؤولو برشلونة من خلال متابعة هافيرتز، أنه أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويملك هافيرتز عقدًا مع ليفركوزن حتى صيف 2022، ولذلك عندما طلب برشلونة في وقت سابق، الاستفسار عن سعر اللاعب صاحب الـ20 عامًا، فإن ناديه الألماني طلب 70 مليون يورو.

كما أن ليفركوزن يراهن الآن على أن هافيرتز قد يتلقى عروضًا مالية أكبر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولذلك لن يسمحوا برحيله هذا الموسم بأقل من 100 مليون يورو.