مظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة بكفر قاسم الأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن في كفر قاسم عن تشكيل حراك نسائي ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وكانت مجموعة نساء من مدينة كفر قاسم تضم ممثلات عن كافة المجموعات والجمعيات النسوية والناشطات المحليات، اجتماعيا وسياسيا، وناشطات الأحزاب المختلفة قد التقت بهذا الخصوص، أول من أمس الأربعاء.

وأعربت النساء المشاركات في الاجتماع عن قلقهن من الأوضاع الأخيرة التي يمر بها المجتمع العربي من عنف وجريمة، وتقاعس الشرطة وعدم أداء دورها في وقف العمليات الإجرامية والوقوف في وجه عصابات الإجرام التي تعيث فسادا في المجتمع حيث أصبحت الأمهات لا ينمن الليل خوفا على أبنائهن من خطر الجريمة، حسبما ذكرن.

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وفي نهاية الاجتماع، قررت النساء المجتمعات بالإجماع ضرورة التحرك والانضمام إلى الفعاليات العديدة التي تحدث في البلدات العربية احتجاجا على الجريمة والعنف ومن أجل الحياة بأمان.

ودعت المجموعة لمظاهرة نسائية تشارك بها جميع نساء كفر قاسم والمنطقة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 16.10.2019 الساعة الرابعة والنصف مساء في كفر قاسم. وستنظم المظاهرة بعنوان "مشاركات من أجل الحياة".