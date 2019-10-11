الأطفال المصابون بالتوحد أكثر عرضة للسمنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أميركية حديثة، أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Obesity Reviews) العلمية، بأن الأطفال المصابين بمرض التوحد، أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومضاعفاتها الخطيرة.

التوحد هو اضطراب عصبي يؤدي إلى ضعف التفاعل الاجتماعي والتواصل لدى الأطفال، وتتطلب معايير تشخيصه ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات، ويؤثر على عملية معالجة البيانات في المخ.

الدراسة والنتائج

لكشف العلاقة بين التوحد والسمنة، راقب الفريق 100 من الأطفال المصابين بالمرض، وقارنوهم بمجموعة أخرى من الأطفال لا تعاني منه.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، لديهم خطر أعلى بنسبة 41.1 بالمئة للإصابة بالسمنة، مقارنة بقرنائهم الذين لا يعانون من التوحد.

وفي المتوسط، ​وجد الباحثون أن 22 من أصل 100 طفل مصاب بالتوحد، يعانون من السمنة بشكل فعلي.

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تحليل الدراسة

قال قائد فريق البحث، د. تشاناكا كاهاثودوا، إن "تشوهات السلوك العصبي المتعلقة بالتوحد، قد تسهم في زيادة وزن الأطفال المصابين بالمرض".

وأضاف: "يجب أن يكون الأطباء على دراية بهذا الخطر الكبير، لمنع الأطفال المصابين بالتوحد من أن يصبحوا ضحايا للسمنة ومضاعفاتها المدمرة".

دراسات سابقة

كانت دراسات سابقة، ذكرت أن إصابة الأطفال بالسمنة في عمر مبكر، تعرضهم لخطر انخفاض معدلات الذاكرة والذكاء، وتؤثر على أدائهم في الاختبارات الإدراكية، إضافة إلى أمراض العظام.

ووفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، فإن إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة، تعد مصدر قلق كبيرا على الصحة العامة في أمريكا، حيث تصيب نحو 17 بالمئة من الأطفال والمراهقين (بين 2 و19 عاما)، ما يعرضهم لزيادة خطر إصابتهم بالأمراض المزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.