إيران: انفجار وحريق ناقلة النفط قرب جدة "عمل إرهابي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانيه صباح اليوم، الجمعة، في البحر الأحمر. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "مصدر مطلع" قوله إن الناقلة الإيرانية تابعة لشركة النفط الوطنية وقد تعرضت صباح اليوم إلى انفجار في موقع يبعد 60 ميلا عن ميناء جدة في السعودية.

وقالت الشركة المالكة للناقلة إن الاشتباه هو أن الانفجار ناجم عن ضربات صاروخية.

وحسب المعلومات، فقد تعرض مخزنين في الناقلة إلى أضرار، وتسرب النفط الذي كان يحتويهما المخزنين إلى مياه البحر.

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ويبحث الخبراء الموجودون على ناقلة النفط في علل وأسباب الانفجار، وسط تقديرات باحتمال تعرض الناقلة إلى عمل إرهابي.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعقيب. وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة الحوثي. فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، وأنها استهدفت المنشأتين بصواريخ كروز، لكن الأخيرة نفت ذلك.