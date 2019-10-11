شهدت إيران، (أمس الخميس)، حدثا يعد الأول من نوعه في تاريخها، ويتعلق بالنساء الإيرانيات.
وأصدر الوزير سلطاني فر بيانا جاء في جانب منه، أنه وفي ليلة رائعة وبحضور رجال وسيدات إيران البواسل تحقق انتصار باهر في طريق التأهل إلى كأس العالم.
وأضاف الوزير: "إن الحضور المنظم والمفعم بالنشاط والحماس لفتيات وسيدات إيران في استاد "آزادي" لمشاهدة المباراة بين إيران وكمبوديا بكرة القدم مع الحفاظ على منزلة ومكانة سيدات بلادنا، قد سجل يوما تاريخيا في روزنامة الرياضة الإيرانية".
وهنأ وزير الرياضة الإيراني بفوز المنتخب الوطني الإيراني على كمبوديا، موجها الشكر والتقدير لكل مؤسسات البلاد التي ساهمت بحصول هذا الحدث الوطني المتمثل بحضور السيدات مباراة كرة القدم للرجال للمرة الأولى في البلاد.
يذكر أن إيران فازت على كمبوديا في المباراة التي جرت بينهما، أمس الخميس، في استاد "آزادي" بطهران، بحضور أكثر من 6 آلاف متفرج من ضمنهن 4 آلاف من السيدات.
وبذلك ارتفع رصيد إيران إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى المونديال، ويأتي العراق بالمرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، والبحرين بالرصيد نفسه، وبعدهما هونغ كونغ بنقطة واحدة وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة ايضا.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث تشهده إيران للمرة الأولى في تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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