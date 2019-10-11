رغد صدام ترد على ترامب: من سيعوضنا

​ردت ابنة رئيس النظام العراقي السابق رغد صدام حسين، حول اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن بلاده ارتكبت خطأ بتدخلها في الشرق الأوسط.

ونشرت رغد صدام على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلة: نعرف منذ البدء انه قرار جائر وخطأ لكن من سيعوض البلد الذي دمر؟؟ ومن سيعوضنا والدي واخوتي وابن اخي اللذين استشدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟ ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟ على حد تعبيرها.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اعتبر الاربعاء الماضي، أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.