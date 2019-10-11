الجماهير الأردنية تثير غضب الكويتيين بسبب 'صدام حسين'

ونقل وزير الخارجية الكويتي الشيخ "صباح الخالد" خلال اتصال هاتفي، إلى نظيره الأردني "أيمن الصفدي" استياء واستهجان الكويت لما صدر عن الجماهير الأردنية من إساءات للكويت.

وقال "الخالد" في بيان إن "هذه الهتافات تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة بل تشويها لمقاصدها وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين الكويتي والأردني" مساء الخميس في عمان".



واوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن "الوزير الصفدي عبر من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت"، مؤكدا أن "بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته".

وطالبت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي "الفيفا" والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير الأردنية، معتبرة أن هذه الصيحات والأهازيج "مشينة" من قبل بعض الجماهير الأردنية في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي الذي يتابع المباراة.



وتأتي الهتافات للتذكير بغزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت عام 1990.