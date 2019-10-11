وفاة الكاتب والصحفي عدنان حسين

توفي الكاتب والصحفي العراقي، عدنان حسين في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، مساء امس الخميس، إثر صراعه مع مرض عضال.
وحسين هو الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين "NUIJ"، درس الصحافة في جامعة بغداد، وعمل محررا في صحيفة "طريق الشعب" التابعة للحزب الشيوعي العراقي عام 1970.
غادر الكاتب العراق عام 1980، وعاش في المنفى بلبنان وقبرص وسوريا، قبل أن ينتقل إلى لندن عام 1992 ليعمل محررا ثم مديرا لتحرير صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
انتقل عام 2007، إلى الكويت للعمل مديرا لتحرير صحيفة "أوان"، وعاد إلى العراق في أواخر عام 2010 للعمل رئيسا للتحرير العام ثم رئيس التحرير التنفيذي العام لصحيفة "المدى".
غادر الكاتب العراق عام 1980، وعاش في المنفى بلبنان وقبرص وسوريا، قبل أن ينتقل إلى لندن عام 1992 ليعمل محررا ثم مديرا لتحرير صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
انتقل عام 2007، إلى الكويت للعمل مديرا لتحرير صحيفة "أوان"، وعاد إلى العراق في أواخر عام 2010 للعمل رئيسا للتحرير العام ثم رئيس التحرير التنفيذي العام لصحيفة "المدى".
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