اختفاء طائرة شحن على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الطيران المدني بالكونغو الديمقراطية، الجمعة، اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديمقراطية.

وأضافت هيئة الطيران، في بيان، إن طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد، فقدت منذ أمس الخميس.

وقال جان مبونجا، مدير عام الهيئة، إن طائرة شحن من نوع "انتونوف 72" يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة اختفت الخميس، وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من إقلاعها من مدينة جوما شرقي البلاد.