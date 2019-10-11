حريق على متن ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر يسفر عن أضرار بالغة

شب حريق هائل، اليوم الجمعة، في ناقلة نفط إيرانية بالبحر الأحمر تسبب في أضرار بالغة وتسرب نفطي.

ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" فإن انفجارا وقع في ناقلة نفط بالبحر الأحمر أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب نفطي قبالة السواحل السعودية.

وأشارت إلى أن اثنين من خزانات النفط الرئيسية تعرضا للدمار، مما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر.

وزعمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن الانفجار ناجم عن ضربات صاروخية لم تحدد مصدرها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن بلاده على دراية بالتقارير الإعلامية المتعلقة باشتعال النيران في ناقلة النفط الإيرانية وليس لدينا أي معلومات أخرى.

وفي يوليو/تموز الماضي، احتجزت بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق مدة 40 يوماً، لأنها تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد أن قالت إنها حصلت من طهران على ضمانات بأن هذا النفط لن يسلم لسوريا.

ومطلع الشهر الجاري، قال الوزير الأمريكي إنه بالرغم من وعود وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن ناقلة النفط "أدريان داريا 1" لن توصل النفط إلى سوريا، إلا أنها بالفعل تنقل النفط قبالة سواحل سوريا.

وجاء كلام بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أرفق بها صورة بالأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط "أدريان داريا 1" بالقرب من السواحل السورية.

وأضاف الوزير في تغريدته: "أفرغت حمولة النفط من أدريان داريا1 في سوريا ما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق.. يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسؤولية".

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وفي مايو/أيار ٢٠١٨، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في ٢٠١٥، بسبب سياسات الأخيرة الراعية للإرهاب وأعادت فرض عقوبات بل وضاعفتها بهدف الضغط على طهران.

وتعتمد إيران في المقام الأول لتأمين العملة الصعبة على عوائد تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز.