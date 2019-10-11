الان تتابع تركيا.. سلطات أردوغان تعتقل صحفيًا انتقد العدوان على سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
واصلت السلطات التركية حملات القمع والاعتقالات الموسعة ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا.
واعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة، وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن هاكان ديمير رئيس موقع “بيرغون”، اعتقل بعد اتهامه بـ”تحريض الشعب على الكراهية والعداوة” بسبب رسالة بعث بها على “تويتر”.
جاء ذلك بعد نشر الموقع الإخباري، مقتل مدنيين في الغارات التركية على مواقع الأكراد في سوريا، أمس الأربعاء، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التركية.
وأضافت الأناضول، أن الشرطة فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم “دعاية إعلامية” ضد العملية.
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