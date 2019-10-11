شكرا لقرائتكم انفجار بناقلة إيرانية.. والسيطرة على تسرب نفطي بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إيران، الجمعة، السيطرة على تسرب نفطي، بعد انفجار في ناقلة تابعة لها في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن انفجاراً وقع في ناقلة نفطية إيرانية، مما أدى لاندلاع حريق فيها.

ونقلت الوكالة عن مصادر - لم تنشر أسماءها - القولَ إن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط أدى لاندلاع حريق على متنها.

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وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر، وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية "سينوبا" قام بالسيطرة على الحريق، الذي نشب فيها ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم، كما قامت بالسيطرة على التسريب النفطي.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن اللفتنانت بيت باجانو، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المشرف على الشرق الأوسط، قوله إن السلطات هناك "على علم بتقارير عن هذا الحادث"، لكنه امتنع عن التعليق.