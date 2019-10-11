النشرة: العثور على شخص مصاب بطلب ناري في رأسة ببلدة النجارية

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بأنه "تم العثور على شخص في بلدة ​النجارية​ مصاب بطلب ناري في رأسة

وقد حضرت ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات اللازمة".

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