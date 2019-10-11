اليونيفيل الإيطالية تدشن قاعات دراسية جديدة في مهنية بنت جبيل الفنية

دشنت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة " ​اليونيفيل​" مشروع استحداث قاعات دراسية جديدة لاختصاصات ​الميكانيك​ والالكتروميكانيك في مهنية ​بنت جبيل​ الفنية الرسمية بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​. ,شكر الجنرال بيشوتا المدير والطاقم الإداري على حفاوة الاستقبال مثمناً عالياً الجهود التي يبذلونها في سبيل التحصيل العلمي للطلاب معرباً عن إعجابه الكبير بالمهنية وبالأقسام العديدة التي تضمها من حيث المستوى الرفيع للتقنيات والمعدات التي يتدرب عليها ​الطلاب​ ونوه بجهود جنوده ومبادرتهم الفردية حيث قاموا بإنجاز المشروع بأيديهم وتأهيل القاعات ​الجديدة​ بشكل ملائم يسهل الدراسة على الطلاب.

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