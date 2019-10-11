الجمهورية: وزير بريطاني وصل أمس إلى لبنان ويحمل سلة مقترحات لتوسيع التعاون بين البلدين

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الإدارية آندرو موريسون، وصل إلى ​بيروت​ أمس، في بداية زيارة رسميّة إلى ​لبنان​ يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ صباح اليوم وكبار المسؤولين ومجموعة من الفعاليّات اللبنانية".

وذكرت معلومات الصحيفة أنّ "هذا الموفد البريطاني يزور بيروت لتعزيز التعاون القائم بين لبنان و​بريطانيا​، الّتي تستعدّ للخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، وهو يحمل سلّة من المقترحات لتوسيع نطاق التعاون في المرحلة المقبلة".