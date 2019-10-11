عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الإدارية آندرو موريسون، وصل إلى بيروت أمس، في بداية زيارة رسميّة إلى لبنان يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون صباح اليوم وكبار المسؤولين ومجموعة من الفعاليّات اللبنانية".
وذكرت معلومات الصحيفة أنّ "هذا الموفد البريطاني يزور بيروت لتعزيز التعاون القائم بين لبنان وبريطانيا، الّتي تستعدّ للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يحمل سلّة من المقترحات لتوسيع نطاق التعاون في المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: وزير بريطاني وصل أمس إلى لبنان ويحمل سلة مقترحات لتوسيع التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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