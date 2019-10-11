أوضح رئيس الديوان والمدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف، أنّ "في الآونة الأخيرة، أصبح هناك طلب على تعويض نهاية الخدمة"، مؤكّدًا أنّ "السيولة متوفرة في الضمان الاجتماعي، لكن نتيجة الضغطوالهجمة على سحب تعويضات نهاية الخدمة، فالقدرة على تصفية التعويضات أصبحت أقل أو أبطأ، لذلك اضطررنا إلى التأخّر قليلًا في دفع التعويضات".
ولفت في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، عبر إذاعة "صوت لبنان- الحرية والكرامة"، إلى أنّ "لا علاقة لنا بتعويضات موظّفي الدولة، ونُعنى فقط بالعاملين في القطاع الخاص"، مبيّنًا أنّ "عدد الطلبات للحصول على التعويضات يفوق المئة يوميًّا". وشدّد على أنّ "الأموال متوفرة في الضمان، وتحديدًا في فرع نهاية الخدمة، لاّنه عبارة عن الإشتراكات المجمّدة في الحساب. أي شخص يُطالب بتعويضه، ستكون أمواله موجودة ومجمّدة".
وذكر بو ناصيف "أنّنا كنّا موعودين أن يُدفع القسم الأول من المستحقّات المترتّبة قبل نهاية شهر أيلول الماضب، لكنّنا لم نتقاضَ شيئًا حتّى الآن، ونتمنّى أن ينفَّذ ما ورد في الموازنة مع نهاية العام، وتُدفع الاعتمادات المرصودة في الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير المالي بالضمان: هناك طلب كبير على سحب تعويضات نهاية الخدمة والسيولة متوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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