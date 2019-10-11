حوري: النقاشات حول إمكانية خفض الأموال المخصصة للبنان من "سيدر" تدور بإطار تحليلي

ركّز مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب السابق عمار حوري، على أنّ "كلّ النقاشات حول إمكانيّة خفض الأموال المخصّصة للبنان من "سيدر" من 11 مليار دولار إلى 7 مليارات، تدور في إطار تحليلي"، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نقوم بواجبنا في الداخل، ويجب تحسين كل مقتضيات النظرة الإيجابيّة لنا".
وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "قبل تقييم هكذا أفكار أو طروحات، نحن مطالبون بأن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولا بدّ من رفع مستوى الأداء،لنكون راضيين عن أنفسنا قبل أن نرضي المجتمع الدولي".
ولفت حوري إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يطرح توجّهًا يحثّ فيه الحكومة على سرعة إنجاز الموازنةومعالجة التباينات في وجهة النظر،لتُحال الموازنة ضمن المهلة الدستوريةوينجزها المجلس النيابي قبل نهاية العام،وهذا أمر جيّد".وأعرب عن اعتقاده بأنّ "الموازنة ستُنجز ضمن المهلة الدستورية، وإذا تمّ تجاوز المهلة فسيكون ذلك بأيام قليلة، لا أكثر"، مشدّدًا على أنّ "قرار عودة العلاقات بين لبنان وسوريا، يعود إلى الحكومة".
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