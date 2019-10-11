النشرة: بعض أصحاب الفانات أجبروا أصحاب سيارات الأجرة على دفع الخوات قرب الريجي

علمت "​الخليج 365​" أن "بعض أصحاب الفانات أجبروا أصحاب سيارات الأجرة على دفع مبالغ مالية كنوع من "الخوّات" مقابل مرورهم على طريق صيدا القديم بالقرب من ​الريجي​، كما منعوا عدداً من الفانات الأخرى من المرور على هذا الطريق".

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