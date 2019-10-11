رئيس وزراء باكستان يصل إلى طهران غدا للوساطة بين إيران والسعودية

أفادت وسائل إعلام ​إيران​ية بأن "رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، سيصل إلى ​طهران​ يوم غد لبحث وساطة بين إيران و​السعودية​".

ويأتي ذلك، بعدما أعلن خان في تصريح على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ مؤخرا أنه يلعب بطلب من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، دور الوسيط للحد من التصعيد مع إيران.

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