سفير إيران باليونان: الحظر الأميركي على إيران هو بمثابة الإرهاب الاقتصادي

وَصَف السفير ال​إيران​ي في ​أثينا​ احمد نادري، العلاقات بين إيران و​اليونان​ بأنّها "تاريخيّة وعريقة".

ولفت خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في ​البرلمان اليوناني​ كنستنتيونس غيولكاس، في أثينا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائيّة والتطورات الإقليميّة والدوليّة، إلى "تاريخ وحضارة البلدين والمشتركات التاريخيّة بين الشعبين الإيراني واليوناني"، مؤكّدًا "ضرورة الحفاظ على العلاقات الوديّة والطيّبة بين البلدين".

وشدّد نادري على أنّه "لا ينبغي السماح للدول الأُخرى بحرف العلاقات الثنائيّة العائدة لقرون عدّة من الصداقة والمودّة عن مسارها التاريخي"، مركّزًا على أنّ "خروج ​الولايات المتحدة الأميركية​ من ​الاتفاق النووي​ إجراء غير قانوني ومناقض للقرار 2231 الصادر عن ​مجلس الأمن الدولي​"، واصفًا فرض الحظر على إيران بمثابة "​الإرهاب​ الاقتصادي".