وَصَف السفير الإيراني في أثينا احمد نادري، العلاقات بين إيران واليونان بأنّها "تاريخيّة وعريقة".
ولفت خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان اليوناني كنستنتيونس غيولكاس، في أثينا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائيّة والتطورات الإقليميّة والدوليّة، إلى "تاريخ وحضارة البلدين والمشتركات التاريخيّة بين الشعبين الإيراني واليوناني"، مؤكّدًا "ضرورة الحفاظ على العلاقات الوديّة والطيّبة بين البلدين".
وشدّد نادري على أنّه "لا ينبغي السماح للدول الأُخرى بحرف العلاقات الثنائيّة العائدة لقرون عدّة من الصداقة والمودّة عن مسارها التاريخي"، مركّزًا على أنّ "خروج الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي إجراء غير قانوني ومناقض للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي"، واصفًا فرض الحظر على إيران بمثابة "الإرهاب الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران باليونان: الحظر الأميركي على إيران هو بمثابة الإرهاب الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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