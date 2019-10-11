"فاينانشال تايمز": خوف من عودة تنظيم "داعش" بعد الهجمات العسكرية التركية

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير بعنوان "الخوف من عودة تنظيم الدولة الإسلامية بعد الهجمات"، أنّ "مسؤولين أميركيين وأوروبين حذّروا من أنّ الهجمات العسكريّة التركيّة ستؤدّي إلى عودة ظهور تنظيم "داعش"، وذلك لأنّ القوات الكردية الّتي تحتجز الآلاف من مسلّحي التنظيم ستوجّه جهودها للتصدّي للهجمات التركيّة".

ولفتت إلى أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يرى أنّ المقاتلين ​الأكراد​ يمثّلون خطرًا كبيرًا على أمن ​تركيا​، ولكن العمليّة تزيد من احتمال فرار مسلّحي التنظيم من سجونهم، ممّا قد يزيد من ​العنف​ في المنطقة وخارجها، إذا أخذنا في الاعتبار أنّ الكثير من مسلّحي "داعش" من ​أوروبا​". وأوضحت أنّ "في مسعى لتهدئة المخاوف بشأن تنظيم "داعش"، أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اليوم أنّ بلاده احتجزت اثنين من مسلّحي "داعش" ضمن خليّة تُعرف باسم "الخنافس"، مسؤولة عن إعدام رهائن غربيين".