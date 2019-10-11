وكالة ايسنا: الخبراء يحققون في ملابسات انفجار الناقلة الايرانية ويتوقعون أن يكون نتيجة عمل إرهابي

افادت وكالة "ايسنا" الايرانية بأن "الانفجار الذي وقع على متن ناقلة النفط الايرانية أدى إلى تضرر الخزانين الأساسيين للنفط في الناقلة"، مشيرة الى ان "الخبراء الفنيبن يحققون في ملابسات الانفجار ويتوقعون أن يكون نتيجة عمل إرهابي".
وفي وقت سابق افادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن "تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية الى حادث انفجار اصاب هيكل السفينة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.
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