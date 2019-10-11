تعرض ناقلة نفط إيرانية إلى حادث انفجار في البحر الأحمر

افادت وكالة "إرنا" الإيرانية بـ"تعرض ​ناقلة نفط​ تابعة لشركة ناقلات ​النفط​ الوطنية (الإيرانية) إلى حادث ​انفجار​، أصاب هیکل ​السفينة​ على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر". من جهة اخرى، لفتت وكالة "رويترز" إلى أن "الانفجار سبّب أضرارًا بالغة وتسرّبًا نفطيًّا في البحر الأحمر".

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