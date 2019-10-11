مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جسر في شرق الصين

نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" عن مسؤولين صينيين، إشارتهم إلى "مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح، بعدما انهار جسر على طريق سريع في إقليم جيانغسو في شرق الصين، فوق سيارات كانت تحته".
وذكرت حكومة مدينة ووشي أنّ "تحقيقًا أوليًّا أظهر أنّ انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطّت حمولتها"، لافتةً إلى أنّ "ثلاث سيارات -إحداها كانت مركونة وليس بداخلها أحد- سُحقت، وثلاثة أشخاص في السيارتين الأخريين قُتلوا". وأوضحت أنّ "خمس عربات كانت تمرّ على الجسر بينها شاحنتين".
وتتكرّر حوادث البناء والمرور في الصين. ففي شباط 2018، قضى ثمانية أشخاص في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ، عندما تسبّب تسرُب مياه في موقع بناء محطة قطار انفاق بانهيار طريق رئيسي.
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