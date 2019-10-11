انفجاران على متن ناقلة نفط إيرانية









اسماء السيد - طهران: تعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة إلى ضربتين صاروخيتين مفترضين على بعد نحو 100 كلم عن ميناء جدة السعودي، ما تسبب بتسرّب النفط في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المالكة لها.

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المشغّلة لأسطول ناقلات النفط في الجمهورية الإسلامية في بيان أن "الانفجارين" اللذين ضربا هيكل السفينة "كانا على الأرجح نتيجة ضربات صاروخية".