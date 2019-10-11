بولندية ونمساوي يفوزان بجائزتي نوبل للأدب

دبي - بواسطة محمد فارس "براعة لغوية تستكشف خصوصية التجربة الإنسانية"، هكذا وصفت الأكاديمية السويدية للعلوم، أعمال النمساوي بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للأدب لهذا العام. الجائزة المؤجلة من العام الماضي كانت من نصيب البولندية توكارتشوك. © Provided by Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الخميس(10 تشرين الأول/أكتوبر 2019) فوز الأديبة البولندية أولغا توكارتشوك والنمساوي بيتر هاندكه بجائزتي نوبل للأدب لعامي 2018 و2019 على الترتيب.

وذكرت الأكاديمية في بيان أن هاندكه فاز بجائزة 2019 عن "عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية".

وحصلت توكارتشوك على جائزة عام 2018 لما تميز به أسلوبها من "خيال سردي يمثل عبورا للحدود كصورة من صور الحياة". كانت جائزة 2018 قد تأجلت العام الماضي بعد تكشف فضيحة اعتداء جنسي هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز)