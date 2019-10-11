تسرب نفطي بالبحر الأحمر بعد انفجار ناقلة إيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية صباح اليوم الجمعة لانفجار أصاب هيكلها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وأوضحت الوكالة أن الخزانين الرئيسيين للناقلة، التي كانت على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي، تعرضا لأضرار جراء الانفجار ما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر.
وقالت إن الخبراء الفنيين الموجودين على متن الناقلة يحققون حاليا في اسباب وقوع الانفجار وأعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث ناجم عن "عمل إرهابي".
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